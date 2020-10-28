За неделю в мире выявили рекордное число больных коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордный рост заболеваемости коронавирусом. Число заразившихся Covid-19 выросло за неделю почти на 3 млн человек. Это самый высокий показатель с начала пандемии.

С 19 по 25 октября Covid-19 выявили у 2,8 млн человек, сообщается в эпидемиологическом бюллетене, опубликованном на сайте ВОЗ. Умерли от коронавируса за неделю почти 40 тысяч инфицированных. «Заболеваемость сейчас приближается к предыдущему пику эпидемии, который наблюдался в июле», – заявили в организации.

Особенно быстро заболеваемость растет в европейском регионе, там зарегистрировали почти половину всех новых случаев коронавируса. Россия оказалась на третьем месте по недельному приросту больных после Франции и Великобритании. В пятерку стран также попали Италия и Бельгия. В целом в Европе коронавирус выявили более чем у 1,3 млн человек – это на 33% больше, чем неделей ранее.

Растет заболеваемость и в регионах Америки, Восточного Средиземноморья и Африки. США, Бразилия и Аргентина, по-прежнему, сообщают о самом большом в регионе числе новых случаев заражения Covid-19 и новых смертей.

В Юго-Восточной Азии большая часть заболевших проживают в Индии – 370 тысяч из 445 тысяч инфицированных за этот период.

Во всем мире зарегистрировано почти 44 млн случаев коронавируса, более 1,1 млн пациентов скончались.

В ВОЗ не исключают, что реальное число заразившихся коронавирусом в мире может быть в разы больше. По оценкам организации, каждый десятый житель планеты может быть носителем Covid-19. Таким образом, число инфицированных коронавирусом может составлять 780 млн.

Женева, Зоя Осколкова

Женева. Другие новости 28.10.20

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