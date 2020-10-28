российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 28 октября 2020, 11:59 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

За неделю в мире выявили рекордное число больных коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордный рост заболеваемости коронавирусом. Число заразившихся Covid-19 выросло за неделю почти на 3 млн человек. Это самый высокий показатель с начала пандемии.

С 19 по 25 октября Covid-19 выявили у 2,8 млн человек, сообщается в эпидемиологическом бюллетене, опубликованном на сайте ВОЗ. Умерли от коронавируса за неделю почти 40 тысяч инфицированных. «Заболеваемость сейчас приближается к предыдущему пику эпидемии, который наблюдался в июле», – заявили в организации.

Особенно быстро заболеваемость растет в европейском регионе, там зарегистрировали почти половину всех новых случаев коронавируса. Россия оказалась на третьем месте по недельному приросту больных после Франции и Великобритании. В пятерку стран также попали Италия и Бельгия. В целом в Европе коронавирус выявили более чем у 1,3 млн человек – это на 33% больше, чем неделей ранее.

Растет заболеваемость и в регионах Америки, Восточного Средиземноморья и Африки. США, Бразилия и Аргентина, по-прежнему, сообщают о самом большом в регионе числе новых случаев заражения Covid-19 и новых смертей.

В Юго-Восточной Азии большая часть заболевших проживают в Индии – 370 тысяч из 445 тысяч инфицированных за этот период.

Во всем мире зарегистрировано почти 44 млн случаев коронавируса, более 1,1 млн пациентов скончались.

В ВОЗ не исключают, что реальное число заразившихся коронавирусом в мире может быть в разы больше. По оценкам организации, каждый десятый житель планеты может быть носителем Covid-19. Таким образом, число инфицированных коронавирусом может составлять 780 млн.

Женева, Зоя Осколкова

Женева. Другие новости 28.10.20

Сводка по коронавирусу: четыре смерти и 291 новый заболевший. / Губернатор Шумков выступил с обращением к жителям области по ситуации с коронавирусом. / Евросоюз предупредил о нехватке вакцины против коронавируса до 2022 года. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Полиция Рима разогнала водометами протестующих против ограничений из-за Covid-19

Власти Германии закрывают рестораны, театры, фитнес-клубы и публичные дома

В Британии посоветовали умерить оптимизм относительно вакцины от Covid-19

Глава МИД России ушел на самоизоляцию: визиты и встречи отменены

В ВОЗ направлена заявка на ускоренную регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник V»

В мире есть неуязвимые для коронавируса люди

Глава минздрава РФ: ковид-диссидентов хотят отправлять на перевоспитание в «красные зоны»

В России за сутки умерло рекордное число заболевших Covid-19

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,