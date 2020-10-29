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Четверг, 29 октября 2020, 09:38 мск

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Минздрав уточнил условия лечения пациентов с Covid-19 на дому

Для лечения на дому от Covid-19 важно одновременное выполнить сразу нескольких условий. Требования описаны в приказе Минздрава РФ, опубликованном на портале правовой информации. Так, пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» могут получать медпомощь на дому, если не проживают в коммунальной квартире или общежитии, а также с пожилыми людьми и гражданами, страдающими хроническими заболеваниями.

При этом больной должен находиться в отдельной комнате, где сможет сможет изолироваться и соблюдать все назначения врача, а также санитарные предписания на протяжении всего срока лечения.

В ведомстве также отметили, что каждый, кто проживает с заболевшим, должен временно находиться в других помещениях, а медики обязана проинформировать их, что им также необходимо нужно соблюдать санитарные правила, чтобы не допустить массового заражения других людей.

Москва, Иван Гридин

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