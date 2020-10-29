Коронавирус бьет рекорды: прирост больных и умерших в России обновил максимумы

В России за минувшие сутки выявили 17 717 больных коронавирусной инфекцией. Это максимальный показатель за все время пандемии. Обновлен и антирекорд по смертности – за день скончались 366 пациентов. Об этом сообщает оперштаб по мониторингу ситуации с распространением Covid-19.

Общее число выявленных в стране случаев коронавируса достигло 1 581 693. Средний суточный прирост сохранился на уровне 1,1%. Новых инфицированных обнаружили во всех без исключения регионах России. У каждого четвертого (26,5%) не наблюдалось симптомов болезни.

Лидирует по числу заражений столица – в Москве выявили 4 906 заболевших. Затем идут Санкт-Петербург (+758), Московская (+514), Нижегородская (+386) и Архангельская (+319) области. Меньше всего новых инфицированных зарегистрировано на Чукотке (+6) и в Чечне (+11).

Третий день подряд растет число летальных исходов среди пациентов с Covid-19: 366 человек скончались, из них 66 – в Москве, 34 – в Санкт-Петербурге, в Ростовской области жертвами инфекции стали 16 человек, по 13 пациентов умерли в Костромской и Нижегородской областях. Общее число умерших за весь период пандемии возросло до 27 301.

В то же время за сутки рекордное количество пациентов покинули больницы по выздоровлению – 14 740 человек. В целом за весь период 1 186 041 заболевшему удалось справиться с инфекцией.

В мире на сегодняшний день выявлено 44,5 млн случаев заражения Covid-19, скончались свыше 1,17 млн человек, выздоровели более 30 млн человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Самая высокая заболеваемость по-прежнему отмечена в США ‒ более 8,85 млн зараженных, Индии (8,04 млн) и Бразилии (5,46 млн).

Москва, Зоя Осколкова

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