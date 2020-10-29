Пульмонолог назвал долю неспособных выздороветь без лекарств пациентов с Covid-19

Порядка 80% пациентов выздоравливают от коронавирусной инфекции нового типа естественным образом за счет ресурсов иммунной системы организма без медикаментозного вмешательства. При этом у других 20% пациентов течение заболевания идет иначе, рассказал главный пульмонолог ФМБА России Александр Аверьянов.

«Существует два варианта течения новой коронавирусной инфекции. У большинства пациентов, это примерно 80% больных, после внедрения репликации SARS-CoV-2 (возбудитель Covid-19 – прим. ред.) иммунная система путём естественного своего действия преодолевает инфекцию, и человек выздоравливает», – цитирует ученого РИА «Новости».

По словам Аверьянова, в этой категории больных, какой бы препарат ни был назначен, пациент «всё равно выздоровеет», потому и существует большой перечень препаратов, рекомендуемых для лечения от коронавируса.

При этом он обратил внимание на то, что существует группа людей, чей иммунитет не может эффективно бороться с вирусом. «Совсем другая ситуация развивается примерно у 20% пациентов с SARS-CoV-2. У них развивается непропорциональный иммунитет, который можно сравнить в определённой степени с сепсисом, когда иммунная система начинает фактически работать против своего организма... Это приводит к прогрессирующему поражению лёгких», – сказал он.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.10.20

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