Большинство переболевших коронавирусом нуждаются в реабилитации

По мнению генерального директора Федерального научного центра реабилитации инвалидов имени Альбрехта министерства труда и социальной защиты РФ Геннадия Пономаренко, большинство излечившихся от коронавируса нуждаются в реабилитации.

«84%, а это порядка нескольких сот тысяч пациентов, которые по международным стандартам нуждаются в реабилитационных мероприятиях», – заявил Пономаренко на онлайн-заседании Научного совета РАН «Науки о жизни».

Сроки начала и длительности реабилитации пока обсуждаются в научном и медицинском сообществах. «Ранняя респираторная реабилитация не показана пациентам с тяжелым и крайне тяжелым течением. И сроки ее начала должны определяться с учетом целого ряда очень серьезных параметров состояния пациента», – цитирует ученого РИА «Новости».

Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей выступил с идеей разработки и внедрения специального механизма, который поможет переболевшим коронавирусом отдохнуть в российских санаториях.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 29.10.20

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