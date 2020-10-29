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Четверг, 29 октября 2020, 19:02 мск

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Глава Еврейской автономной области заболел COVID-19

Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн заразился коронавирусом. Об этом сам глава региона сообщил в Инстаграм, подчеркнув, что как минимум две недели будет работать удаленно.

«Если кто-нибудь ещё думает, что коронавирус – шутка, мировой заговор или коммерческий ход, вы глубоко заблуждаетесь. Это самое опасное и неизученное на сегодня заболевание, вызывающее серьёзные осложнения. Я знал об этом, когда мы пытались достать для региона маски весной. Я знал об этом, когда просил всех носить их в общественных местах. Я узнал об этом, когда заболел», – отметил Гольдштейн.

Работать в удаленном режиме главе ЕАО предстоит как минимум две недели. «Соблюдаю предписания врачей, ни с кем не контактирую. Стараюсь поскорее вернуться в строй», – сообщил он, и призвал беречь себя и своих близких, особенно людей пожилого возраста, соблюдать масочный режим и меры личной гигиены. «Может, это и не убережет вас 100% от заражения, но риски снизит значительно», – добавил губернатор.

Биробиджан, Алевтина Белова

Биробиджан. Другие новости 29.10.20

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© 2020, РИА «Новый День»

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