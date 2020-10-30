Часть монастырей в России закроют из-за коронавируса

Русская православная церковь усиливает контроль за безопасностью прихожан. Часть монастырей закроют для посетителей, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Рекомендации епархиальным архиереям о закрытии монастырей содержатся в циркулярном письме, распространенном первым викарием патриарха Кирилла по Москве, управляющим делами патриархии митрополитом Дионисием.

В письме перечислены уже введенные санитарные правила, которые рекомендуется неукоснительно соблюдать. В частности, речь идет об обязательном использовании средств индивидуальной защиты, а также дезинфекции помещений.

«Кроме того, следует напомнить игуменам и игумениям ставропигиальных и епархиальных обителей, что в случае заболевания хотя бы даже одного насельника (насельницы) монастырь должен быть закрыт на 14-дневный карантин с проведением профилактических мероприятий (а именно: тестирования всех насельников или насельниц; проведения дезинфекции посещений)», – сообщается на сайте РПЦ.

Также исповедующимся рекомендовано готовить список своих грехов на бумаге и подавать его принимающему исповедь священнику. Традиционное целование рук духовенства отменяется.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 30.10.20

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