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Суббота, 31 октября 2020, 12:31 мск

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У тяжело переболевших Covid-19 людей может развиться посттравматический синдром

У тяжело переболевших Covid-19 пациентов может появиться посттравматическое стрессовое расстройство, сравнимое с тем, что переживают участники боевых действий. Такое заявление сделала глава отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ им. Бехтерева Татьяна Караваева.

«Тяжёлая форма Covid-19, особенно если человек лежал в реанимации, вместо лиц и ободряющей улыбки врачей видел только маски и скафандры, не говоря уже о таком травматическом опыте, как смерть кого-то рядом, может приводить к развитию посттравматического стрессового расстройства», – констатировала врач.

Она считает, что по силе воздействия на психику это сравнимо с боевым опытом. Татьяна Караваева отметила, что психические последствия могут проявиться не сразу, а вплоть до полугода после травмирующего события, передает портал «Доктор Питер».

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