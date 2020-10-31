Заболеваемость Covid-19 в РФ вновь превышает 18 тысяч случаев в сутки

За минувшие сутки в России выявлено 18 140 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 85 регионах. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением Covid-19, у 4 401 человека (24,3%) заболевание протекает бессимптомно. В итоге в России насчитывается 1 618 116 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, а суточный прирост составил 1,1%.

Больше всего заболевших обнаружили в Москве (+4952), Санкт-Петербурге (+854), Подмосковье (+535), Нижегородской (+397) и Архангельской (+334) областях. Наименьшее количество заболевших выявили в Чечне, Татарстане и Дагестане. Суточный прирост в этих республиках составил 0,5%.

За день из больниц выписали по выздоровлению 14 854 человек, а умерло 334 пациента. За весь период от коронавируса скончалось 27 990 человек.

По данным Роспотребнадзора, с начала вспышки сделали более 60,4 млн тестов на коронавирус нового типа, в том числе 575 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 384 тыс. 622 человека.

Стоит отметить, что днем ранее было выявлено 18 283 случаев заражения Covid-19.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 31.10.20

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