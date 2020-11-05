Заразность бессимптомных пациентов с Covid-19 может сохраняться до 70 дней

Пациенты с коронавирусом, у которых не наблюдается симптомов заражения, могут являться носителями вируса длительное время. К такому выводу пришли врачи из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США.

Журнал Cell опубликовал статью, в которой описывается случай заболевания Covid-19 71-летней американки. Женщина страдала лейкемией и попала в больницу с тяжелой анемией. Тест показал наличие у пациентки коронавируса, хотя никаких характерных симптомов не наблюдалось.

Регулярный анализ из верхних дыхательных путей женщины показывал наличие вируса в концентрациях достаточных, чтобы пациентка была заразна, в течение 70 дней. Полностью Covid-19 пропал только на 105 день лечения.

По словам медиков, большинство пациентов с коронавирусом заразны на протяжении примерно 8 дней, но этот показатель может сильно отличаться. Вероятно, столь долгий период в этом конкретном случае обусловлен тем, что у женщины был ослаблена иммунная система.

В результате организм не мог выработать достаточное количество антител, чтобы избавиться от вируса. При этом лечение плазмой с антителами не дало должного эффекта. Более того, за время болезни вирус мутировал.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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