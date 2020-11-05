В США впервые выявили более 100 тысяч зараженных Covid-19 за сутки

За первые сутки после прошедших 3 ноября выборов президента США в этой стране подтвердили 102 831 случай заражения коронавирусной инфекцией. Указано на сайте Университета Джонса Хопкинса.

Таким образом это абсолютный рекорд по суточному приросту случаев Covid19 в США c начала пандемии. На сегодняшний день, по данным Университета Джонса Хопкинса в США насчитывается почти 9,5 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. От Covid-19 и вызванных им осложнений в стране умерло почти 234 тыс. человек.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 05.11.20

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