российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 9 ноября 2020, 12:19 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

Новосибирский губернатор готовит новые ограничения из-за Covid-19

Ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в Новосибирской области остается напряженной, а улучшить ее пока не получается. В связи с этим, по мнению губернатора Андрея Травникова, следует вводить новые ограничительные меры. Об этом он заявил на оперативном совещании.

«Ситуацию удалось стабилизировать, но не удалось улучшить. Новые ограничительные меры нам придется вводить», – цитирует его «Интерфакс».

По словам главы региона, рассматривается вопрос об ограничении работы фуд-кортов, детских площадок и кинотеатров в торговых центрах, а также театральных буфетов. Кроме того, он считает необходимым проверить качество противоэпидемических мероприятий в зоопарке Новосибирска.

При этом Андрей Травников не не поддержал предложение Роспотребнадзора о запрете появления подростков в торгово-развлекательных центрах без родителей.

Новосибирск, Иван Гридин

Новосибирск. Другие новости 09.11.20

Заболеваемость коронавирусом в России резко выросла: за день почти 22 тысячи инфицированных. / Заболеваемость Covid-19 держится в Курганской области на рекордном уровне. / Свердловская область опустилась в рейтинге самых болеющих коронавирусом регионов, но пациентов стало больше. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Заболеваемость коронавирусом в России резко выросла: за день почти 22 тысячи инфицированных

Байден намерен ввести в США обязательный масочный режим

Кандидат на пост министра обороны Черногории заразился коронавирусом

Глава ЦИК предложила ввести дополнительные каникулы для школьников

Работники заводов чаще болеют коронавирусом, чем медики

Специалисты советуют проводить ежедневную уборку во время пандемии

В России за сутки выявили 20 498 инфицированных коронавирусом

О серьезных побочных эффектах вакцины от коронавируса станет известно в 2021 году

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Сибирь, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,