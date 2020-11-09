Новосибирский губернатор готовит новые ограничения из-за Covid-19

Ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в Новосибирской области остается напряженной, а улучшить ее пока не получается. В связи с этим, по мнению губернатора Андрея Травникова, следует вводить новые ограничительные меры. Об этом он заявил на оперативном совещании.

«Ситуацию удалось стабилизировать, но не удалось улучшить. Новые ограничительные меры нам придется вводить», – цитирует его «Интерфакс».

По словам главы региона, рассматривается вопрос об ограничении работы фуд-кортов, детских площадок и кинотеатров в торговых центрах, а также театральных буфетов. Кроме того, он считает необходимым проверить качество противоэпидемических мероприятий в зоопарке Новосибирска.

При этом Андрей Травников не не поддержал предложение Роспотребнадзора о запрете появления подростков в торгово-развлекательных центрах без родителей.

Новосибирск, Иван Гридин

Новосибирск. Другие новости 09.11.20

Заболеваемость коронавирусом в России резко выросла: за день почти 22 тысячи инфицированных. / Заболеваемость Covid-19 держится в Курганской области на рекордном уровне. / Свердловская область опустилась в рейтинге самых болеющих коронавирусом регионов, но пациентов стало больше. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»