В Санкт-Петербурге пациентка с коронавирусом сбежала из скорой

Жительница Санкт-Петербурга, у которой диагностировали коронавирусную инфекцию, сбежала из машины скорой помощи, когда ее везли в госпиталь. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
31-летнюю женщину хотели госпитализировать в «Ленэкспо» на Васильевском острове. По дороге пациентка самовольно покинула автомобиль скорой помощи.
В настоящее время местонахождение больной неизвестно, сообщает портал 78.ru. Поиском беглянки занимаются сотрудники полиции.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
Санкт-Петербург. Другие новости 09.11.20
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