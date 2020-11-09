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Понедельник, 9 ноября 2020, 15:57 мск

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В Санкт-Петербурге пациентка с коронавирусом сбежала из скорой

Жительница Санкт-Петербурга, у которой диагностировали коронавирусную инфекцию, сбежала из машины скорой помощи, когда ее везли в госпиталь. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

31-летнюю женщину хотели госпитализировать в «Ленэкспо» на Васильевском острове. По дороге пациентка самовольно покинула автомобиль скорой помощи.

В настоящее время местонахождение больной неизвестно, сообщает портал 78.ru. Поиском беглянки занимаются сотрудники полиции.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 09.11.20

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Метки / Коронавирус из Китая

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Северо-Запад, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Скандалы и происшествия, Коронавирус из Китая,