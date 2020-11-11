Ветеринары советуют следить за соблюдением дистанции между питомцами

Шведские ветеринары советуют владельцам домашних животных следить за тем, чтобы питомцы также как и люди соблюдали социальную дистанцию. Об этом пишет портал 20 Minuten.

Во время прогулок с собакой следует держать своего пса на расстоянии не менее двух метров от других животных. Кошкам во время пандемии вообще лучше оставаться дома, предупредил ветеринар Иоганн Кауфман. По его словам, инфекция может долго сохраняться на шерсти животных и в выделениях из носа.

Несмотря на то, что пока нет однозначного ответа на вопрос, может ли заболевание передаваться хозяевам от питомцев, разумно соблюдать дистанцию между животными на улице и в помещениях.

«Социальное дистанцирование так же полезно для домашних животных, как и для людей. Эта мера позволяет свести к минимуму вероятность того, что домашнее животное может заразить хозяина», – прокомментировал вирусолог из Бернского университета Фолькер Тиль.

Стокгольм, Зоя Осколкова

Стокгольм. Другие новости 11.11.20

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