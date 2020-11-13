Жители Горного Алтая недовольны отсутствием лекарств и отказами на скорой

Жители Горного Алтая в последнее время стали все чаще звонить на горячую линию Роспотребнадзора с жалобами. В частности, они недовольны отказами медиков в тестировании на коронавирусную инфекцию и трудностями с вызовом врача на дом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

«Количество поступающих звонков существенно увеличилось за последнюю неделю. Жители региона продолжают жаловаться на невозможность дозвониться по указанным телефонам горячей линии в регионе и по всем вопросам, связанным с Covid-19», – говорится в сообщении.

Среди наиболее частых жалоб: трудности с вызовом врача на дом при появлении симптомов ОРВИ; отказы в тестировании на коронавирус; отказы в приезде скорой помощи при высокой температуре; трудности с оформлением больничного; отсутствие лекарств в аптеках.

Коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, составляет 0,96, отметили в ведомстве.

По данным на 13 ноября в Горном Алтае коронавирусная инфекция была выявлена у 9292 человек, из них выздоровели 6787, скончались 20 пациентов. На лечении находятся 2505 человек, из них более 300 – в стационаре.

Горно-Алтайск, Иван Гридин

Горно-Алтайск. Другие новости 13.11.20

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