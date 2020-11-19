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Четверг, 19 ноября 2020, 11:22 мск

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В тихоокеанской стране обнаружили первого зараженного коронавирусом

В тихоокеанском государстве Самоа впервые с начала пандемии зарегистрировали случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Samoa Observer.

Инфицированный Covid-19 моряк прибыл на остров из новозеландского города Окленд. Мужчина прошел обязательный карантин, так как его первый тест на коронавирус показал положительный результат. Второй анализ указывал на отсутствие инфекции.

Моряка изолировали, он проходит лечение в местной больнице.

Это первый случай заболевания Covid-19 на Самоа. Несмотря на то, что ранее на острове не сталкивались с эпидемией, которая охватила весь мир, местные власти ввели обязательные требования к приезжим.

Апиа, Зоя Осколкова

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© 2020, РИА «Новый День»

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