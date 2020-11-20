В Сеуле началась третья волна коронавируса

Министерство здравоохранения Южной Кореи заявило о начале третье волны коронавируса в столичном регионе. Несколько дней подряд в стране выявляют более 300 случаев Covid-19. Об этом сообщает издание The Korea Herald.

Государственные органы вскоре введут новые ограничительные меры для борьбы с инфекцией, заявил на брифинге представитель министерства здравоохранения Юн Тэ Хо. Он добавил, что в столице отмечается подъем заболеваемости, сравнимый с тем, что наблюдался в феврале-марте и августе.

Премьер-министр Южной Кореи Чон Се Гюн обратился к населению с просьбой неукоснительно соблюдать социальную дистанцию и носить средства индивидуальной защиты. Также он призвал пожилых жителей как можно реже выходить на улицу.

В стране действует пятиуровневая система социального дистанцирования. Самый низкий уровень был объявлен с середины октября, когда число случаев заражения не превышало 150 человек. Накануне власти повысили уровень до 1,5.

В частности, были запрещены массовые мероприятия с числом участников более 100 человек, ограничено посещение общественных мест, где собирается много людей. Часть учеников в школах перевели на дистанционное обучение, а также доставка товаров до двери возможна только с бесконтактным вручением получателю.

В Южной Корее, согласно данным Университета Джона Хопкинса, выявлено более 30 тысяч заболевших Covid-19 за весь период пандемии, 500 инфицированных скончались.

Сеул, Зоя Осколкова

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