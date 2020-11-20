Ювелиры сделали самую дорогую защитную маску для китайского бизнесмена

Израильская ювелирная компания изготовила самую дорогую в мире защитную маску. Изделие оценивается в 1,5 млн долларов.

Аксессуар изготовлен из 250 граммов 18-каратного золота и инкрустирован 3608 натуральными черными и белыми бриллиантами общим весом около 210 карат. На протяжении трех месяцев над драгоценным изделием работали 25 лучших мастеров и огранщиков компании Yvel.

Заказчик предпочел остаться анонимным. Однако в компании уточнили, что это китайский бизнесмен, проживающий в Лос-Анджелесе.

Примечательно, что защитная макса полностью функциональна. По словам изготовителя, она обладает высокой степенью защиты и не пропускает вредоносные частицы.

Тель-Авив, Зоя Осколкова

Тель-Авив. Другие новости 20.11.20

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