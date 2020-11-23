Бывший глава Хакасии умер от коронавирусной пневмонии

Сегодня скончался экс-глава Хакасии Виктор Зимин. Ранее он был госпитализирован с коронавирусной инфекцией, которая протекала в тяжелой форме.
58-летний Виктор Зимин умер рано утром в Москве, сообщил глава Аскизского района республики.
Covid-19 у бывшего губернатора обнаружили в августе после того, как он побывал с рабочим визитом на Дальнем Востоке. Вирус дал осложнение на легкие, у Зимина диагностировали пневмонию, он проходил лечение в московской военном госпитале.
Виктор Зимин возглавил Хакасию в 2009 году. В сентябре 2018 года он принял решение покинуть пост. После этого Зимин стал заместителем гендиректора компании «РЖД» – начальником дирекции развития железных дорог Восточного полигона.
Москва, Зоя Осколкова
Москва. Другие новости 23.11.20
Под Одессой торговцы перекрыли трассу, протестуя против карантинных мер. / Черногория оказалась в числе лидеров по заболеваемости коронавирусом в Европе. / ВОЗ: Европе угрожает третья волна коронавируса. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube