Бывший глава Хакасии умер от коронавирусной пневмонии

Сегодня скончался экс-глава Хакасии Виктор Зимин. Ранее он был госпитализирован с коронавирусной инфекцией, которая протекала в тяжелой форме.

58-летний Виктор Зимин умер рано утром в Москве, сообщил глава Аскизского района республики.

Covid-19 у бывшего губернатора обнаружили в августе после того, как он побывал с рабочим визитом на Дальнем Востоке. Вирус дал осложнение на легкие, у Зимина диагностировали пневмонию, он проходил лечение в московской военном госпитале.

Виктор Зимин возглавил Хакасию в 2009 году. В сентябре 2018 года он принял решение покинуть пост. После этого Зимин стал заместителем гендиректора компании «РЖД» – начальником дирекции развития железных дорог Восточного полигона.

Москва, Зоя Осколкова

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