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Вторник, 24 ноября 2020, 08:39 мск

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ВОЗ не исключает, что нулевых пациентов с коронавирусом было несколько

Коронавирус мог передаться людям от нескольких животных в разное время и в разных странах. Последние исследования показывают, что были случаи заражения Covid-19, не связанные с рынком в Ухани.

«Выявление первичного случая инфицирования является важным аспектом всех эпидемиологических расследований. Может быть больше, чем один первичный случай, потому что, вероятно, передача от нескольких видов животных», – заявил на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

По его словам, в последнее время появляется информация о новых потенциальных переносчиках коронавируса в различных странах. Райан подчеркнул, что Covid-19 имеет естественное происхождение, однако передача вируса к человеку могла происходить через множественные источники и даже в различные периоды времени.

«Мы не знаем, был ли это человек, который привел к росту случаев, было ли это животное или заражение окружающей среды. Но, безусловно, ясно, что были случаи, которые предвосхищали события на рынке в городе Ухань», – цитирует представителя ВОЗ РИА «Новости».

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове добавила, что для определения нулевого пациента ближневосточного респираторного синдрома понадобился целый год тщательных исследований.

Женева, Зоя Осколкова

Женева. Другие новости 24.11.20

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