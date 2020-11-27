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Пятница, 27 ноября 2020, 16:21 мск

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В Новосибирске испытают на добровольцах китайскую вакцину от коронавируса

В соцсетях жителей Новосибирской области появились объявления с приглашением принять участие в качестве добровольца в третьей фазе испытаний разработанной в Китае вакцины от коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщает «Московский комсомолец в Новосибирске».

Речь идёт о вакцине Ad5-nCov, которую разработали специалисты «крупной и известной китайской фармацевтической компании CanSino Biologics Inc., Пекинский институт биотехнологий и Академии военно-медицинских наук». В объявлении указано, что препарат уже прошёл два этапа клинических испытаний, в том числе на молодых здоровых добровольцах (108 человек в клинике CanSinoBIO и затем ещё 508 человек в Ухане).

Из рекламного сообщения следует, что иммунный ответ у добровольцев наблюдался уже в первые две недели, а в течение 28 дней был достигнут значительный гуморальный и клеточный иммунный ответ у большинства участников исследования.

В России планирует набрать добровольцев для испытаний в 14 регионах, в том числе в Новосибирской и Читинской областях.

Новосибирск, Иван Гридин

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© 2020, РИА «Новый День»

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Сибирь, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,