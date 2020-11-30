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Понедельник, 30 ноября 2020, 10:30 мск

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Канада продлевает запрет на въезд для иностранцев

Власти Канады продлили запрет на въезд для граждан большинства стран до 21 января 2021 года. Правительство рассматривает возможность введения исключений для спортсменов.

Впервые запрет на въезд в Канаду был введен 16 марта и действовал до 1 июля. Затем он несколько раз продлевался и должен был утратить силу 30 ноября. Однако канадские власти решили продлить ограничение.

Представители некоторых отраслей имеют право на въезд в страну, например, запрет не касается водителей-дальнобойщиков, осуществляющих перевозки из США в Канаду, а также медиков и ряда других категорий граждан.

Власти хотят включить в этот список участников международных соревнований, а именно, чемпионатов мира, а также олимпийских и паралимпийских квалификаций.

Коронавирус в Канаде зафиксирован у 373 тысяч человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. 12 тысяч пациентов с Covid-19 скончались, около 300 тысяч выздоровели.

Онтарио, Зоя Осколкова

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