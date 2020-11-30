В Алтайском крае часть коек для больных коронавирусом отдадут под другую медпомощь

В Алтайском крае часть коечного фонда крупнейшего ковидного госпиталя передадут для оказания специализированной медпомощи. Об этом заявил министр здравоохранения Дмитрий Попов.

По данным регионального минздрава, в крае свободно 31% коек, отданных для больных коронавирусом. «Мы рассматриваем возможность сокращения. Нам нет необходимости держать его достаточно большим. На этой неделе будем сокращать коечный фонд в 12-й городской больнице, это порядка 240 коек, и возобновлять помощь по другим профилям, которые там были ранее», – отметил министр на аппаратном совещании правительства Алтайского края.

Попов уточнил, что обязательное требование о сохранение запаса коечного фонда в объеме не менее 20% будет учтено. В дальнейшем власти будут вносить корректировки с учетом динамики эпидемиологической ситуации в регионе.

В настоящее время в Алтайском крае развернуто 5 595 коек для больных коронавирусной инфекцией, из них 3 019 имеют подключение к кислороду, 488 – оборудованы аппаратами ИВЛ. Кроме того, с завтрашнего дня начнется выдача лекарств пациентам, проходящим лечение от Covid-19 амбулаторно.

Барнаул, Зоя Осколкова

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