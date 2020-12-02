Россия презентует вакцину «Спутник V» в ООН

Глава Минздрава России Михаил Мурашко проведет презентацию российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанной НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи, в Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря постпредства России при ООН Федора Стржижовского.

«В среду в 09:30 утра (17:30 мск) состоится мероприятие на полях 31-й спецсессии ГА ООН «Спутник V: вакцина от COVID-19» при участии министра здравоохранения России Михаила Мурашко, РФПИ и НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи», – рассказал он, добавив, что презентация препарата пройдет в онлайн-формате.

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе сентябрьского выступления на Генассамблее ООН предложил сотрудникам организации привиться вакциной «Спутник V». Тогда официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик поблагодарил президента от лица всей организации и заявил, что его предложение будет изучено специальной медицинской службой.

О регистрации первой в России вакцины от коронавируса Путин объявил в августе. Сейчас препарат уже поступил в гражданский оборот. По данным Российского фонда прямых инвестиций, заявки на приобретение вакцины в Россию уже направили более 50 стран. Всего в России идет работа над 26 вакцинами от коронавирусной инфекции нового типа.

Москва, Иван Гридин

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