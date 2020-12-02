В Бельгии создали вакцину от коронавируса с рекордными показателями

В Бельгии ученые Лёвенского католического университета под руководством профессора Йохана Нейтса создали на базе прививки от желтой лихорадки быстродействующую вакцину от Covid-19. Ее безопасность и эффективность была подтверждена на мышах, хомячках и обезьянах. Статья оп роделанной работе опубликована в научном журнале Nature.

Вакцину создали на основе вируса YF17D – ослабленной версии возбудителя желтой лихорадки. Выбор пал на этот вирус, потому что его уже использовали для создания двух других вакцин – от японского энцефалита и лихорадки денге.

Ученые вставили в геном YF17D фрагменты РНК коронавируса, которые отвечают за сборку некоторых сегментов двух ключевых компонентов его оболочки – S-белка и N-белка. Исследования показали безопасность вакцины для животных. Кроме того, ученых удивила необычно быстрая иммунная реакция на вакцину. Уже через десять дней после первой инъекции в крови было обнаружено рекордно много антител к коронавирусу.

Нейтс и его коллеги считают, что благодаря подобным свойствам вакцина особенно интересна для дальнейших клинических испытаний на людях.

Брюссель, Иван Гридин

Брюссель. Другие новости 02.12.20

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