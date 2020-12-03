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Четверг, 3 декабря 2020, 11:11 мск

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Ученые рассказали о рисках заразиться Covid-19 в семье и транспорте

В самоизоляции риск заразиться Covid-19 для членов одной семьи значительно выше, чем если бы они пользовались общественным транспортом. К такому выводу пришли китайские ученые. Их исследование опубликовано в журнале Science.

Ученые проанализировали данные о 1178 пациентах в китайской провинции Хунань, граничащей с провинцией Хубэй. Именно в главном городе Хубея – Ухани – были выявлены первые случаи заражения коронавирусом нового типа.

Наименьший риск заразиться, считают исследователи, наблюдается в больницах, где строго соблюдаются защитные меры. Они также установили, что в общественном транспорте, заведениях общепита и местах развлечений риск заражения ниже, чем в семье, где один из домочадцев болен Covid-19.

Продолжительность контакта с заболевшим увеличивает вероятность инфицирования на 10% каждый день, констатировали ученые.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 03.12.20

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