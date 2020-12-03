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Четверг, 3 декабря 2020, 11:11 мск

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АЗС попросили снять ограничение на работу общепита ночью

Автозаправочные станции (АЗС) обратились к властям ряда регионов с просьбой отменить для них запрет на работу пунктов общественного питания в ночное время, который ввели на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Российский топливный союз (РТС).

Продавцы топлива, в частности, попросили мэра Москвы Сергея Собянина отменить ограничения, введенные 10 ноября. Градоначальник запретил работу общепита с 23:00 до 06:00. Письмо на имя мэра подписал глава союза Евгений Аркуша. Он указал на несоответствие ограничений с разъяснениями Роспотребнадзора от 27 октября. Так, по оценкам ведомства АЗС не является местом массового пребывания людей, поскольку в помещении одновременно находятся менее 50 человек. «Обычно на АЗС производится быстрая заправка автомобиля топливом, затем потребитель проходит в здание АЗС, где оплачивает топливо, а также может приобрести товары магазина и продукцию общественного питания в зоне кафе (снеки, кофе и пр.)», – уточнил он.

В РТС сочли введенные ограничения избыточными. Там отметили, что просьбу уже поддержал департамент ЖКХ Москвы. Кроме Москвы, как сообщил Аркуша, письма были направлены руководству еще 20 регионов, включая Новосибирскую, Рязанскую, Курганскую области, Республику Алтай, Адыгею, Хакасию.

Москва, Иван Гридин

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