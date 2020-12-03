В России установлен очередной антирекорд по числу заболевших Covid-19 за сутки

За минувшие сутки в России подтвердили 28145 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Суточный прирост составил 1,2%, а общее число заболевших с момента вспышки достигло 2 375 546 человек. Таким образом, в России установлен абсолютный антирекорд по числу заражений за день. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, среди новых заболевших у 5988 человек (21,3%) инфекция протекает без клинических проявлений.

Больше всего новых случаев инфицирования за сутки подтвердилось в Москве (+7750), Санкт-Петербурге (+3692), Подмосковье (+1193), Нижегородской области (+481) и Карелии (+472).Наименьший уровень заболеваемости зафиксирован в Ненецком автономном округе. Он составил 0,2% за сутки. В связи с выздоровлением за день было выписано 29 502 человека, а за все время с начала вспышки – 1 859 851 человек.

За сутки от коронавируса и вызванного им осложнений умерло 554 пациента. Больше всего умерших от Covid-19 за минувший день насчитали в Москве (73), Санкт-Петербурге (69), Подмосковье (36), Красноярском крае (30) и Ростовской области (26). За весь период в России от коронавируса умерло 41 607 человек.

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются 518 710 человек.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.12.20

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