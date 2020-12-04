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Пятница, 4 декабря 2020, 13:30 мск

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Суточная заболеваемость Covid-19 в России пошла на спад

За минувшие сутки в России выявили 27 403 случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 85 регионах. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции, у 5 410 человек (19,7%) из числа обнаруженных за сутки, заболевание протекает без симптомов. Прирост за сутки во всем мире составил 676 739 случаев (1,05%).

Суточная заболеваемость Covid-19 в России пошла на спад

Больше всего случаев заражения в России за минувший день выявлено в Москве (+6868), Санкт-Петербурге (+3694), Подмосковье (+1223), Нижегородской области (+496) и Карелии (+470). Наименьшая заболеваемость выявлена в ХМАО-Югре, в Марий Эл и Дагестане – 0,6%.

За сутки в России по выздоровлению выписано 28 901 человек, а за весь период – 1 888 752 пациента. За день от коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений скончались 569 человек, а за все время -42 176 пациентов.

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются 524 489 человек.

Отметим, что днем ранее в России было выявлено боле 28 тысяч заболевших. Таким образом, можно надеяться, что заболеваемость пошла на спад.

Москва, Иван Гридин

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