В России установлен новый рекорд по заболеваемости Covid-19

За минувшие сутки сутки в России подтверждено 28 782 случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 85 регионах. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции, у 5 867 человек (20,4%) заболевание протекает без клинических проявлений. Суточный прирост в России составил 1,2%, а общее число зараженных с момента вспышки составило 2 431 731 случай.

Больше всего заболевших выявили в Москве (+7993), Санкт-Петербурге (+3726), Подмосковье (+1246), Нижегородской области (+495) и Карелии (+473). Наименьший прирост выявлен на Чукотке – 0,5%

За день по выздоровлению выписано 27 644 человека, а за все время – 1 916 396 пациентов. За последние сутки от коронавируса и вызванных им осложнений в России умерло 508 человек, а за весь период с начала вспышки, 42 684 человека. Больше всего смертей зафиксировали в Москве (74), Санкт-Петербурге (58) и Подмосковье (31).

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются 528 тыс. 491 человек.

Стоит отметить, что прежде в России не фиксировался столь высокий уровень заболеваемости за сутки. Предыдущий пик был 3 декабря. Тогда было выявлено 28145 случаев инфицирования.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.12.20

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