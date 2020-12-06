Число заболевших Covid-19 за сутки в России превысило 29 тысяч человек

За минувшие сутки в России было подтверждено 29 039 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах, что стало абсолютным рекордом с начала вспышки. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции, у 6065 человек из этого числа (20,9%) заболевание протекает без клинических проявлений. Суточный прирост составил +1,2%, а общее число заражений в России составило 2 460 770 случаев.

Больше всего заболевших за последний день выявлено в Москве (+7512), Санкт-Петербурге (+3753), Подмосковье (+1295), Псковской (+880) и Нижегородской (+484) областях. Наименьший прирост зафиксирован на Чукотке – 0,2%.

За сутки по выздоровлению выписано 21 342 человека, а за весь период – 1 937 738. За день от коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений в России умерло 457 человек, а за все время – 43 141 пациент. Больше всего смертей зафиксировано в Москве (72), Санкт-Петербурге (47) и Московской области (28).

По данным Роспотребнадзора, под наблюдением врачей остаются 533 862 человека.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.12.20

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