Минобрнауки не станет отменять зимнюю сессию в вузах

Глава министерства образования и науки Валерий Фальков заявил об отсутствии планов по отмене зимней сессии в российских вузах. По его словам, сессия пройдет в дистанционном формате. Отменять экзамены в институтах и университетах из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа не станут.

Об этом глава ведомства рассказал в и интервью радиостанции «Комсомольская правда». «Многие, наверное, хотели бы студенты, но не отменим. Другой вопрос то, как она пройдет», – объяснил он.

Напомним, что в России продолжается суточный рост заболеваемости Covid-19. За минувшие сутки в стране было подтверждено 29 039 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах, что стало абсолютным рекордом с начала вспышки. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции, у 6065 человек из этого числа (20,9%) заболевание протекает без клинических проявлений. Суточный прирост составил 1,2%, а общее число заражений в России достигло 2 460 770 случаев.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.12.20

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