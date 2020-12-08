США оставили своих граждан без вакцины от Covid-19 в угоду контрактам

США будут испытывать дефицит вакцины, произведенной компанией Pfizer, так как большую ее часть раскупили другие страны, пишет The Washington Post. Издание отмечает, что Pfizer осведомила администрацию президента, что до лета 2021 года не успеет нарастить поставки вакцины в достаточном объеме для внутренних нужд страны.

Газета пишет, что ещё летом власти США заказали 100 млн доз и намеревались закупить ещё 500 млн доз, заключив дополнительное соглашение. Также издание указывает, что из-за проблем с логистикой Pfizer к концу 2020 года сможет поставить только 50 млн доз. Наблюдатели отмечают, что это связано с требованиями к хранению вакцины. Она должна транспортироваться и храниться при крайне низких температурах, а необходимое для этого оборудование имеется далеко не везде.

На сегодняшний день в США выявлено более 14 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. От болезни в стране скончались более 281 тыс. человек

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 08.12.20

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