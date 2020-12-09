В Роспотребнадзоре рассказали о сценариях развития ситуации с Covid-19

В январе возможны два сценария развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Они зависят от соблюдения населением мер профилактики, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Об этом сообщает РИА «Новости».

В случае, если население будет соблюдать рекомендации и не станет нарушать ограничительные меры, то удастся достичь закрепления эпидпроцесса. «Если же мы будем нарушать эпидемиологические мероприятия, не соблюдать социальную дистанцию, игнорировать использование средств гигиены, активно посещать массовые мероприятия в каникулы, то вполне возможен откат к прежним значениям», – считает Горелов.

Он советует праздновать Новый годы в семейном кругу дома, избегать больших компаний и массовых мероприятий. Помимо этого, Горелов рекомендовал по возможности воздержаться от посещения торговых центров и прочих закрытых помещений.

Москва, Иван Гридин

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