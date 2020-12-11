В Австралии у вакцинированных от коронавируса тест на ВИЧ стал положительным

В Австралии приостановили разработку вакцины от коронавируса после того, как тест на ВИЧ-инфекцию у некоторых добровольцев показал положительный результат. На доработку препарата потребуется не менее года.

Вакцину разрабатывал Университет Квинсленда (UQ) совместно с фармкомпанией CSL. В первой фазе испытаний приняли участие 216 человек. Серьезных побочных эффектов выявлено не было, однако выяснялось, что выработавшиеся после вакцинирования антитела мешают диагностике ВИЧ и приводят к ложноположительным результатам некоторых тестов на ВИЧ.

В CSL объявили о решении прекратить испытания вакцины на втором и третьем этапах. Такой шаг был согласован с австралийским правительством. Производитель допускает доработку препарата в будущем, но на это может понадобиться дополнительно до 12 месяцев.

Компания выпустит 50 млн доз вакцины, разработанной британской компанией AstraZeneca Plc. Кроме того, власти Австралии рассчитывают на дополнительные 40 доз вакцины NVX-CoV2373, которую произведет американская биотехнологическая компания Novavax.

Канберра, Зоя Осколкова

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