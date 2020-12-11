Врачи не советуют носить маску на улице в морозную погоду

Врачи рассказали, почему не стоит носить маску на улице в мороз. Дело в том, что она теряет свои защитные свойства, да и согреться не помогает.

Когда мы дышим и разговариваем, с той стороны маски, которая прилегает к лицу, образуется влага, а в этом случае от маски нужно сразу избавиться. «Маска – не согревающий в мороз элемент. Поэтому если идешь по безлюдной улице – сними маску», – рекомендует врач-инфекционист научно-клинического отдела Московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения столицы Елена Белова.

Маску нужно надевать с местах скопления людей, например, на остановке, дальше она не нужна. «Если человек надышал, накашлял, начихал в маску, образуются капли. При низких температурах они начинают охлаждаться, а вместе с ними и человек, зачем ему это надо? Маску надо снять», – сказала Белова РИА «Новости».

Такого же мнения придерживается врач-инфекционист, профессор Николай Малышев. На улице доктор рекомендует больше обращать внимания именно на соблюдение социальной дистанции. По его словам, для обогрева дыхательных путей маска также не подходит. «А если человек хочет согреться, то лучше всего – это шарф повыше. А маска быстро будет мокрой и совершенно не будет защитного эффекта, и не согреешься», – заключил врач.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 11.12.20

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