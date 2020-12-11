Минобороны РФ заявило об информационной кампании против вакцины от Covid-19

Минобороны известно о финансируемой из-за рубежа информационной кампании против российской вакцины от коронавирусной инфекции нового типа. Такое заявление сделал официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Российская разработка отличается высокой эффективностью, а «информационный саботаж» против нее не повысит «целительность» зарубежных аналогов, подчеркнул Конашенков.

«Нам детально известно, какие сегодня средства и ресурсы брошены из-за рубежа на дискредитацию в мире и в России отечественной вакцины… В социальных сетях и финансируемых на зарубежные гранты русскоязычных интернет-ресурсах готовится серия псевдоаналитических «расследований» и лжесвидетельств «очевидцев» о якобы опасности российской вакцины или поголовных «отказах» от вакцинирования, в том числе и в Вооруженных силах РФ», – приводит слова официального представителя Минобороны России ТАСС.

Как писал «Новый День», вакцина «Спутник V» – двухфазная, ставится дважды с промежутком в 21 день. Она транспортируется в двух вариантах упаковки: индивидуальные ампулы на одного человека нужно использовать в течение 30 минут, ампулы на пять человек – в течение двух часов. Перевозится и хранится вакцина при – 18 градусах, быстро размораживается и повторному замораживанию не подлежит, поэтому требует особого обращения.

Москва, Иван Гридин

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