В России за сутки выявили свыше 28 тысяч случаев Covid-19, умерли 560 заболевших

За минувшие сутки в России подтвердили 28 137 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Общее число заболевших за весь период пандемии достигло 2 625 848 человек. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, среди новых инфицированных у 5 182 человек (18,4%) болезнь протекает без клинических проявлений.

Больше всего новых случаев инфицирования за сутки подтвердилось в Москве (+6 622), Санкт-Петербурге (+3 776), Подмосковье (+1 393), Нижегородской области (+501) и Карелии (+428). Наименьшие темпы суточного прироста наблюдаются в Туве и ХМАО – по 0,6%.

За сутки от коронавируса и вызванных им осложнений умерли 560 пациентов. Больше всего летальных исходов от Covid-19 насчитали в Санкт-Петербурге (79), Москве (76), Подмосковье (35), Воронежской (28) и Ростовской (27) областях, а также в Красноярском крае (20). С начала вспышки в России жертвами инфекции стали 46 453 человека.

В связи с выздоровлением за день было выписано из больниц 26 118 человека, а за все время – 2 085 958.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 82,1 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 532 тысячи – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 555 896 человек.

В мире число случаев коронавируса превысило 71,1 млн, более 1,59 млн заболевших скончались. Лидируют по числу заражений США – 15,85 млн. На втором месте Индия с 9,82 млн инфицированных, замыкает тройку Бразилия, где Covid-19 выявили у 6,83 млн жителей.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 12.12.20

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