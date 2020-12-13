Число заболевших коронавирусом в России снижается третий день подряд

За прошедшие сутки в России выявили 28 080 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Таким образом, третий день число заболевших хоть и незначительно, но снижается. Так 11 декабря было подтверждено 28 585 случаев Covid-19, 12 декабря – 28 137. Общее число заболевших за весь период пандемии достигло 2 653 928 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Наименьшие темпы суточного прироста наблюдаются в Туве, ХМАО, Марий Эл и Ненецком АО – по 0,6%. Больше всего новых случаев инфицирования за сутки подтвердилось в Москве (+6 425), Санкт-Петербурге (+3 768), Подмосковье (+1 444), Нижегородской области (+497) и Карелии (+417).

За сутки от коронавируса и вызванных им осложнений умерли 488 пациентов. Больше всего летальных исходов от Covid-19 насчитали в Москве (72), Санкт-Петербурге (67), Подмосковье (31), Ростовской области (27) и Красноярском крае (21). За все время жертвами инфекции стали 46 941 человек.

В связи с выздоровлением за день было выписано из больниц 20 277 пациентов, число излечившихся от коронавируса достигло 2 106 235.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 82,6 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 535 тысяч – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 565 053 человека.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 13.12.20

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