В России выявили еще 27,3 тысячи заболевших Covid-19, 450 инфицированных скончались

Число заболевших Covid-19 в России продолжает снижаться. За минувшие сутки в стране выявили 27 328 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Ни одного инфицированного не зарегистрировали за прошедший день на Чукотке, также самый низкий суточный прирост наблюдается в Туве и ХМАО – по 0,6%. За весь период пандемии в России выявили 2 681 256 случаев коронавируса.

Больше всего заболевших коронавирусом за сутки зарегистрировали в Москве (+5 874), Санкт-Петербурге (+3 771), Подмосковье (+1 484), Нижегородской (+493) и Архангельской (+403) областях.

От коронавируса и вызванных им осложнений умерли 450 пациентов, что является самым низким суточным показателем за последнюю неделю. Больше всего летальных исходов от Covid-19 насчитали в Москве (75), Санкт-Петербурге (64), Подмосковье (32), Ростовской области (23) и Пермском крае (20). Таким образом, за все время жертвами инфекции стали 47 391 человек.

18 562 пациента покинули больницы по выздоровлению. Общее число излечившихся от коронавируса достигло 2 124 797.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 83,1 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 463 тысячи – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 568 749 человек

В мире число инфицированных достигло 72,26 млн. Россия по-прежнему находится на четвертом месте по числу выявленных случаев коронавируса. Возглавляют антирейтинг США с 16,25 млн заболевших, на втором месте находится Индия – 9,88 млн, на третьем расположилась Бразилия – 6,9 млн.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 14.12.20

Роспатент получил сотни заявок на изобретения, связанные с коронавирусом. / Росстат фиксирует на Южном Урале смертность среди зараженных COVID-19 в 6 раз больше, чем по данным регионального минздрава. / В Свердловской области от коронавируса умерли уже 1230 человек. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»