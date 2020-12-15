Заболеваемость Covid-19 в РФ снижается четвертый день подряд, но смертность выросла

За минувшие сутки в России лабораторно подтверждено 26 689 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 85 регионах. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением Covid-19, из их числа бессимптомно болеет 5181 человек (19,4%). Таким образом в России с начала вспышки инфекции выявили 2 707 945 случаев заражения коронавирусом, а суточный прирост составил 1%.

Больше всего новых случаев заражения за прошедший день выявлено в Москве (+5418), Санкт-Петербурге (+3765), Подмосковье (+1392), Нижегородской (+489), Архангельской (+402) областях. Наименьший суточный прирост зарегистрирован в Тыве – 0,3%.

За день в России выписано по выздоровлению 24 813 человек, а за весь период – 2 149 610 пациентов. За минувшие сутки подтверждено 577 летальных случаев, а за все время – 47 968. Больше всего от коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений за последний день умерло пациентов в Москве (77), Санкт-Петербурге (72) и Московской области (+35).

Стоит отметить, что смертность от Covid-19 значительно выросла за минувшие четыре дня, а вот число заражений, согласно официальной статистике, напротив, снижается, начиная с 11 декабря.

По данным Роспотребнадзора, под наблюдением врачей остаются 572 290 человек.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.12.20

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