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Вторник, 15 декабря 2020, 16:55 мск

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Попова рассказала о числе контактных с больными Covid-19 россиян

Фото: пресс-служба Кремля

Под медицинским наблюдением из-за контакта с заразившимися коронавирусной инфекцией нового типа остаются 777 тыс. россиян. Такие данные привела глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве.

«Мы усилили контроль за контактными, расширили их число. На сегодняшний день соблюдает требования, находясь в изоляции, каждый девятый», – сообщила она, добавив, что «оставшиеся 10% требуют повышенного внимания, и также, к сожалению, административных санкций».

По словам Поповой, еженедельно за нарушение санитарных требований накладывается около 40 тыс. штрафов. Как напоминает РБК, согласно постановлению Роспотребнадзора, люди, которые контактировали с инфицированными коронавирусной инфекцией нового типа, должны соблюдать режим самоизоляции в течение двух недель.

Кроме того, Попова заявила, что в России наблюдается стабилизация уровня заболеваемости коронавирусом, но она «достаточно хрупкая».

Москва, Иван Гридин

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