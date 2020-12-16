В России стали меньше выявлять больных Covid-19, число летальных исходов растет

За прошедшие сутки в России лабораторно подтверждено 26 509 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 85 регионах. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением Covid-19, из их числа бессимптомно болеет 4 715 человек (17,8%).

Всего с начала вспышки в России зафиксировано 2 734 454 случая заболевания коронавирусом, а суточный прирост составил 1%. Наименьшие темпы суточного прироста заболевших наблюдаются на Алтае, в Тыве и Ненецком АО – 0,4%.

Больше всего новых инфицированных выявлено в Москве (+5 028), Санкт-Петербурге (+3 758), Подмосковье (+1 477), Нижегородской (+492) и Архангельской (+397) областях.

За день в России выписано по выздоровлению 26 490 человек, а за весь период – 2 176 100 пациентов.

За минувшие сутки подтверждено 596 летальных случаев, а за все время – 48 564. Больше всего от коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений за последний день умерло пациентов в Москве (73), Санкт-Петербурге (69) и Московской области (+36).

По данным Роспотребнадзора, под наблюдением врачей остаются 579 177 человек. За все время специалисты провели свыше 83,8 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию.

В мире число заболевших Covid-19 превысило 73,5 млн. Больше всего инфицированных выявили в США (16,72 млн), Индии (9,93 млн) и Бразилии (6,97 млн). Россия занимает четвертую строчку антирейтинга.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 16.12.20

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