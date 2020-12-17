Врач назвал ошибки больных коронавирусом, ведущие к повторной госпитализации

Чаще всего повторная госпитализация грозит тем больным коронавирусной инфекцией, которые слишком рано прервали лечение. Об этом сообщил кандидат медицинских наук, терапевт Андрей Кондрахин.

«Если прекратить терапию слишком рано, то болезнь действительно может вернуться. К тому же многие наши пациенты предпочитают как можно скорее выписываться из больниц и прекращают прием препаратов, как только уходят симптомы», – рассказал Кондрахин «Вечерней Москве».

После того, как пациент покинул больницу, терапевт рекомендует соблюдать требования врача по лечению на дому. Так некоторые препараты нужно принимать целый месяц, очень важно не прерывать курс и пропить лекарство до конца.

«Второй момент – необходимо следить за кровью и не забыть сдать повторный анализ через две недели после выписки. Другое важное условие – не переохлаждаться, не мерзнуть», – отметил врач.

Кроме того, не стоит нагружать организм тяжелыми физическими нагрузками, рекомендуется отказаться от слишком жирной, сладкой, острой и соленой пищи, а также как минимум на месяц отложить употребление спиртных напитков.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 17.12.20

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