Россия не будет искать виновных в пандемии коронавируса

Россия не занимается поиском виновных в пандемии коронавируса. Об этом заявил президент Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос.

Во время большой пресс-конференции главу государства спросили, занимается ли российская разведка выяснением происхождения коронавирусной инфекции. Президент ответил, что об этом ходит много слухов. «Но исходить надо из другого: не искать виновных, а объединять усилия в борьбе с проблемой», – отметил Путин.

Президент призвал помогать оказавшимся в тяжелых условиях людям. По его словам, нужно в первую очередь снять всевозможные торговые ограничения и санкции, а не искать крайних и виновных.

Что касается заданий спецслужбам, пресс-конференция не то место, где следует обсуждать такие вещи, добавил Путин.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 17.12.20

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