российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 18 декабря 2020, 09:35 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

Гинцбург озвучил сроки иммунного ответа на «лайт-вакцину» от коронавируса

Однокомпонентная «лайт-вакцина» от коронавирусной инфекции нового типа позволит сформировать иммунитет на три-четыре месяца, рассказал глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Ожидать формирование иммунитета можно будет через три недели. Просто мы укорачиваем иммунитет, не делаем его длительным и не создаём клетки памяти. Препарат будет действовать примерно столько же, сколько и вакцина от гриппа – она защищает от вируса около четырёх месяцев», – приводит его слова ТАСС.

По словам Гинцбурга, эффективность вакцины составит около 85%, но у людей старшего поколения этот показатель будет ниже. Глава центра отметил, что «лайт-вакцина» от коронавирусной инфекции сможет выполнить свою основную функцию – снизить число тяжёлых случаев, которые приводят к госпитализации.

«Однокомпонентная вакцина – компромисс, который позволит снизить смертность в странах, где этот уровень высок, но при этом прививаться всё равно лучше двухкомпонентным препаратом», – считает эксперт.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.12.20

Саудовская Аравия начинает кампанию по вакцинации против Covid-19. / Путин: коронавирусные проблемы в экономике решатся к 2022 году. / В Курганской области от коронавируса привились почти 400 медработников. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

23 млн рублей штрафов заплатят российские туристы из-за тестов на коронавирус

Путин пообещал каждому ребенку до 7 лет выплатить по 5 тысяч рублей к Новому году

Россия не будет искать виновных в пандемии коронавируса

Путин признал, что у России «море проблем» в здравоохранении

Сербия готова к производству российской вакцины от коронавируса

Американского медработника госпитализировали после прививки от коронавируса

Врач назвал ошибки больных коронавирусом, ведущие к повторной госпитализации

В США начались испытания вакцины от коронавируса на основе табака

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Наука, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая, Эпидемии,