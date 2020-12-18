23 млн рублей штрафов заплатят российские туристы из-за тестов на коронавирус

Россияне, которые прибыли из-за границы и вовремя не сдали тест на коронавирус, заплатят штраф на сумму более 23 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача, все туристы, приезжающие из других стран, должны в течение трех дней со дня прибытия воздушным транспортом пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР и разместить результаты на портале Госуслуг. Однако далеко не все это делают. Точная сумма штрафов составила 23 075 600 рублей.

В настоящее время регулярное авиасообщение возобновлено с 16-ю странами, при этом только три из них соответствуют всем критериям безопасности – Сейшельские острова, Танзания и Эфиопия. Эпидемиологическая обстановка в Киргизии, Египте, на Кубе и Мальдивах соответствует только по двум пунктам, а Великобритании, ОАЭ, Республики Корея, Сербии и Японии – одному.

«По всем трем показателям отмечается несоответствие в Белоруссии, Казахстане, в Турции и Швейцарии», – уточнили в пресс-службе.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 18.12.20

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