В России установлен 12-дневный рекорд по заболеваемости Covid-19

За минувшие сутки в России лабораторно подтверждено рекордное за 12 дней число случаев инфицирования коронавирусной инфекций нового типа. За день заразились 28 552 человека в 85 регионах. При этом как отметили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции, из их числа заболевание протекает бессимптомно у 5 132 человек (18%).

Суточный прирост по числу заболевших составил 1%, а общее число инфицированных с момента вспышки коронавирусной инфекции в России составило 2 791 220 человек. Наибольшее число заболевших за минувший день выявили в Москве (+6937), Санкт-Петербурге (+3757), Подмосковье (+1485), Нижегородской (+503) и Свердловской (+402) областях. Наименьшими темпами прироста за день отличился Ненецкий автономный округ – 0,5%.

За сутки в РФ выписано по выздоровлению 26 093 пациента, а за все время – 2 228 633 человека. За день от коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений скончался 611 человек, а за все время – 49 762.

Больше всего смертей из-за Covid-19 за день произошло в Санкт-Петербурге (84), Москве – (72) и Московской области (34).

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются 598 900 человек.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.12.20

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