В РФ одобрили применение первого отечественного экспресс-тест на коронавирус

Первый экспресс-тест российского производства на наличие антигена SARS-CoV-2, вызывающего Covid-19, успешно прошел этап регистрации. Росздравнадзор выдал соответствующее разрешение на его использование.

Изначально в России распространение получили три теста иностранного производства. Отечественная разработка выгодно отличается от зарубежных аналогов тем, что способна выявить заражение в течение 25 минут. Тест будет полезен для оперативного отделения заболевших коронавирусной инфекцией нового типа от здоровых в условиях массового скопления людей. Однако отмечается, что у экспресс-теста выше риск получения ложноположительного или ложноотрицательного результат, в отличие от ПЦР-теста.

«Однако мы наблюдаем и обратную картину: примерно в 4-5% случаев подтвержденной инфекции антиген определяется тестом, а ПЦР дает отрицательный результат», – отметил гендиректор компании «Хема» Юрий Лебедин.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.12.20

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