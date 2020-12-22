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Вторник, 22 декабря 2020, 08:58 мск

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Врач рассказал о росте заразности коронавируса через пять-семь лет

Коронавирус нового типа за пять-семь лет станет более заразным, но будет давать меньше осложнений, считает инфекционист Евгений Тимаков. Он отметил, что вирусы постоянно мутируют, а ради выживания им невыгодно убивать своих хозяев.

«Но у него [коронавируса] эти мутации не такие выраженные, не такие значительные в плане изменения его генома. Но они меняют свойства вируса. Она [коронавирусная инфекция] будет больше передаваться, будет более контагиозной, но при этом меньше будет вызывать осложнений», – приводит слова Тимакова РИА «Новости».

В пример он привел ситуацию в Великобритании, где был выявлен новый, более заразный, штамм коронавируса. «Вирус контактнее на 70%, но при этом данных о том, что он протекает тяжелее, нет», – добавил он.

Как сообщал «Новый День», новый вариант коронавируса был обнаружен в Лондоне и нескольких графствах на юго-востоке страны. По словам британского премьера Бориса Джонсона, эта мутация вируса распространяется на 70% быстрее. В связи с этим в ряде регионов был введен жесткий карантин и усилены ограничения на остальной территории Великобритании.

Помимо Британии, новый, более заразный штамм коронавируса обнаружен в Италии, Дании, Нидерландах и Австралии. Пока нет данных, что мутировавший коронавирус стал более летальным. Также нет опасений по поводу того, что существующие вакцины могут оказаться неэффективными против выявленной мутации вируса.

Из-за нового штамма коронавируса около 30 стран приостановили авиасообщение с Великобританией.

Москва, Иван Гридин

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© 2020, РИА «Новый День»

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